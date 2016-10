Reiseckers Reisen Brandnertal (Vorarlberg)

Michael Reisecker begibt sich in dieser Folge in das süd-westlich von Bludenz gelegene Brandnertal in Vorarlberg.



Dort trifft er neben einem fidelen Gerber, einem bikenden Lokführer und einer Tiroler Touristin zufällig auch auf die "Harmoniemusik Bürs", deren Marschprobe der Filmemacher mit der Brillenkamera spontan begleitet.



Zum Abschluss seiner Reise besucht er noch einen ganz besonderen Husky-Liebhaber.