Katharina Straßer und Thomas Stipsits meistern in 100 Rollen 1000 Lebenslagen - frech, humorvoll und politisch unkorrekt.



Ob am Amt, im Nobelwinzerkeller, im Zugabteil, an der nächsten Straßenecke oder im Kinderzimmer: Überall lauern beinahe wahre Geschichten.

Hauptdarsteller Katharina Stra├čer

Thomas Stipsits

Buch Georg Weissgram

Thomas Stipsits

Regie Georg Weissgram