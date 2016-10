The Big Bang Theory Angriff der Killerdrohne

Raj hat sich vom Geld seines Vaters eine Drohne gekauft. Alles andere als begeistert darüber, streicht ihm dieser prompt das Taschengeld, sodass Raj gezwungen ist, die Drohne zurückzugeben. Dazu kommt es jedoch nicht. Um herauszufinden, warum sich der Flugmodus nicht aktivieren lässt, haben Howard und Sheldon das Gefährt in seine Einzelteile zerlegt. Damit ist aber die Garantie erloschen. Derweil bereitet sich Leonard auf eine Rede in seiner alten Schule vor, in der er einst schrecklich gequält wurde.