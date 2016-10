Two and a Half Men Therapie am Ozean

Sein Hang, sich rettungslos in jede Damenbekanntschaft zu verlieben, wird zusehends zu einem Problem für Walden. Ständig wird ihm das Herz gebrochen. Seine Psychotherapeutin sieht nur eine Möglichkeit, Walden diese fatale Marotte abzugewöhnen: Er muss so viel unverbindlichen Sex wie möglich haben! Interessentinnen gäbe es tatsächlich zuhauf, seitdem Alan in Waldens Haus seine chiropraktische Praxis wiedereröffnet hat. Sogleich wittert Alan das Geschäft seines Lebens! Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Amber Tamblyn (Jenny)

Jane Lynch (Dr. Linda Freeman)

Amy Pietz (Angie)

Regie James Widdoes