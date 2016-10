"Wer bin ich? Was bedeutet Freiheit? Was ist Schönheit?" Schriftsteller Michael Köhlmeier und Philosoph Konrad Paul Liessmann geben in ihrem Buch "Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, Adam?" Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Den kleinen Fragen der Willkommen-Österreich-Moderatoren widmet sich das Duo am Dienstagabend.



Auch Adrineh Simonian ist auf der Suche nach Antworten. "Was passiert, wenn zwei Leute Sex haben, die sich nicht kennen, noch nie gesehen haben und auch währenddessen nicht sehen werden?" Aus diesen Fragen entstand der experimentell, künstlerische Pornofilm "Blind Date", den die ehemalige Opernsängerin mit ihrer Produktionsfirma "Arthouse Vienna" umsetzte.

Von der Opernbühne ans Porno-Set sei es kein großer Sprung, findet Adrineh Simonian. Sie sang die großen Rollen wie Carmen oder Cenerentola. Nach fünfzehn Jahren entschied sie sich für einen Berufswechsel. Stermann und Grissemann sprechen mit der feministischen Porno-Regisseurin Adrineh Simonian über ihre Pläne, die Pornographie neu definieren zu wollen.



"Voll Porno" sind auch die mitreißenden Auftritte von Russkaja-Frontmann Georgij. Über einen solchen dürfen wir uns am Ende dieser Willkommen-Österreich-Ausgabe freuen.