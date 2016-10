O.C., California Drei kleine Worte

Taylor hat Geburstag und hofft, dass Ryan ihr seine Liebe gestehen wird. Inzwischen boykottiert Kaitlin die Beziehung ihrer Mutter mit Frank. Summer versucht Seth klarzumachen, dass er in seinem Leben eine Aufgabe braucht, die ihn begeistern kann. Kirsten ist die Intrigen in Newport leid. Sie überlegt, ob sie an diesem Ort tatsächlich ein zweites Kind großziehen möchte.