Hexe Lilli Lilli und Herkules

Lilli hat völlig vergessen, ihr Referat über den antiken Helden Herkules vorzubereiten. Sie reist daher mit Hektor ins alte Griechenland, um den bekannten Helden gleich persönlich kennenzulernen. Dummerweise irrt sie sich dabei in der Zeit. Und so trifft sie Herkules als kleinen Buben an, der gegen den stierköpfigen Minotaurus in einem Schulwettbewerb antreten muss. Der kleine Herkules ist ziemlich verunsichert, und so beschließt Lilli, ihn mit Zauberkräften zu unterstützen.