Die Nanny Liebe nach Drehbuch

Niles möchte unbedingt ein Theaterstück produzieren. Als Maxwell die Zusammenarbeit verweigert, springt Fran für ihn ein. Sie und Niles haben keinen Namen in der Branche, deshalb geben sie sich als Maxwell und C.C. aus. Das klappt auch. Die beiden verstoßen jedoch gegen so viele arbeitsrechtliche Vorschriften, dass sie in den größten Schlamassel geraten und erst recht Maxwells Hilfe benötigen.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)