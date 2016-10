The Big Bang Theory Mütter in Aufruhr

Sheldon und Leonard sollen für ihre Studie ausgezeichnet werden. Aus diesem Anlass reisen ihre Mütter zu einer Stippvisite an. Die beiden Damen könnten kaum unterschiedlicher sein. Während Sheldons Mutter sehr religiös ist, findet Leonards Mutter ihr Seelenheil in der Wissenschaft. Es dauert nicht lange, bis es zu ersten Spannungen zwischen den beiden kommt. Indessen ärgert es Bernadette, dass sich Howard kaum in den gemeinsamen Haushalt einbringt.