Shades of Blue Auftakt zu neuer Serie

Die neue heiße Dramaserie mit Latino-Diva Jennifer Lopez als 'dirty' New Yorker Polizistin und alleinerziehende Mutter Harlee Santos, die ihre 'Cop'-Familie verraten muss, um die eigene Haut zu retten. Mit einem herrlich fiesen Ray Liotta als ihr Chef und Mentor Detective Matt Wozniak ...

Star der vielschichtigen Cop-Serie ist Multitalent Jennifer Lopez (zuletzt mit "The Boy Next Door" in unseren Kinos), die auch als Produzentin auftritt. Mit ihrem Einstieg in eine TV-Serie kehrt 'Jenny from the Block' wieder zu den Wurzeln ihrer Schauspielkarriere zurück, die mit der erfolgreichen Sitcom "In Living Color" im Jahre 1991 begann.

ZUR STORY In "Shades of Blue" spielt Lopez die alleinerziehende Polizistin Harlee Santos, die schon seit zehn Jahren im Dienst des NYPD in Brooklyn steht. Sie arbeitet in einem eng verschworenen Team aus korrupten Cops unter der Führung von Det. David Woznaik (Ray Liotta), die ihre mageren Polizistengehälter mit Schmier- und Schutzgeldern auffetten. Harlee Santos ist da keine Ausnahme. Die Rechnungen müssen schließlich bezahlt werden und vor allem soll ihre musikalisch hochbegabte Tochter Cristina das sündteure Konservatorium besuchen können. Dabei fungieren ihre Kollegen als Ersatzfamilie, die Harlee stets zur Seite steht. Doch als Harlee einen Kollegen deckt, der einen unbewaffneten Mann erschießt, setzt ihr das FBI die Daumenschrauben an: sie soll für die Anti-Korruptions-Taskforce ihren Chef Wozniak und ihre Kollegen ausschnüffeln, ansonsten landet sie im Gefängnis.

Kein Geringerer als Oscar-Preisträger Barry Levinson ("Rain Man"; hier im Bild mit Ray Liotta) zeichnet als Regisseur und ausführender Produzent für die Serie verantwortlich, die auf dem Roman "Shades of Blue: 30 Years of (Un)ethical Policing" basiert. Erstklassige Unterstütztung bei ihrem Spiel zwischen Verrat und Loyalität erhält Jennifer Lopez von "GoodFellas"-Star Ray Liotta als bis auf die Knochen korrupter Cop aber auch väterlicher Freund Matt Wozniak sowie von der waschechten New Yorkerin Drea de Matteo ("Desperate Housewives"; "Sons of Anarchy") als Kollegin Tess Nazario.

Schie├čerei am Set Bei dem Serien-Debüt auf dem Sender NBC am 7. Jänner 2016 waren 8.5 Millionen Fernsehzuseher mit dabei.

Eine zweite Staffel wird derzeit gedreht und soll zur Mid-Season am 15. Jänner 2017 on-air gehen. Dabei hat vor kurzem eine Schießerei am Set in Brooklyn für Aufregung gesorgt. Bewaffnete Männer sollen um sich geschossen haben, verletzt wurde niemand. Jennifer Lopez war Berichten zufolge zur Tatzeit nicht am Set.



Die 13 Folgen der ersten Staffel werden jeden Montag um ca. 22h auf ORFeins ausgestrahlt.

JENNIFER LOPEZ Die von "People"-Magazine im Jahre 2011 zur schönsten Frau der Welt erkorene Latina-Beauty ist beschäftigt wie noch nie. Neben ihrer Gesangs- und Schauspielkarriere betreibt die 47-Jährige ein eigenes Modelabel und wirft seit dem Jahre 2002 eigene Parfümkreationen auf den Markt. Seit der zehnten Staffel ist sie außerdem Jury-Mitglied in der US-Musikshow "American Idol". Im April 2016 kam ihre neueste Single "Ain't Your Mama" in die Charts. Dazwischen bleibt immer noch Zeit für eine Konzertreihe wie zuletzt im Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas. J.Lo hat sich bereits als 28-Jährige mit dem Biopic "Selena"(1997) eine Golden-Globe-Nominierung erspielt, kann aber auch auf insgesamt acht Nominierungen und eine gewonnene Trophäe für eine Goldene Himbeere (Razzie Award) zurückblicken.

Privat Mit Herzensbrecher Ben Affleck, den sie während der Dreharbeiten zu "Gigli - Liebe mit Risiko"(2003) kennen und lieben lernte, verband sie zwei Jahre lang die große Liebe. Das als "Bennifer" bekannte Paar sorgte während seiner tumultreichen Beziehung für stete Schlagzeilen in der Yellow Press und war das erste Liebespaar, das für einen gemeinsamen Film je eine Goldene Himbeere verliehen bekam. Sechs Jahre lang hatte Jennifer ihr Glück an der Seite von Latinosänger Marc Anthony gefunden und mit ihm die gemeinsamen Zwillinge Max und Emme großgezogen. Nach der Scheidung von Mark Anthony war JLo jahrelang mit ihrem wesentlich jüngeren Tänzer Casper Smart (Bild) liiert. Doch auch diese Beziehung ist seit dem Sommer Geschichte.

Bild: Jennifer Lopez und ihr damaliger Freund Casper Smart bei den Golden Globes in Los Angeles am 10. Jänner 2016. (c)APA/AFP PHOTO / Mark Ralston