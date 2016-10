Fargo Buridans Esel

Ein schwerer Schneesturm ist im Anmarsch. Profikiller Malvo hat einen hinterlistigen Plan aufgestellt, um seinen Möchtegern-Komplizen Don Chumph loszuwerden. Inzwischen befindet sich Stavros auf dem Weg zur Geldübergabe, als er plötzlich einen Einfall hat, der alles ändert. Mister Numbers und Mister Wrench haben Malvo aufgespürt. Es kommt zu einem heftigen Schusswechsel. Per Zufall sind Molly und Gus in der Nähe. (In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) DARSTELLER Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Oswalt) Oliver Platt (Stavros Milos) REGIE Colin Bucksey

Die mit drei Emmys und zwei Golden Globes gekrönte Serie basiert auf dem gleichnamigen Kultfilm der Coen Brüder aus dem Jahre 1996. Martin Freeman (Dr. Watson aus „Sherlock“) und Billy Bob Thornton („The Man Who Wasn’t There“) als unheiliges Gespann führen die prominente Darstellerliste an. Die Anthologieserie debütierte am 15. April 2014 und soll nächstes Jahr in die dritte Runde gehen.



