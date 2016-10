Durch Morrisseys Abwesenheit muss Christina die Leitung des James River Hospital übernehmen. Inzwischen wird Toms Freund Tony mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Tony möchte jedoch nicht behandelt werden. Er will in Frieden sterben, damit seine Frau die Lebensversicherung ausbezahlt bekommt. Während Nick Christina besucht, fällt plötzlich ein Schuss.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)

Hauptdarsteller Jada Pinkett Smith (Christina Hawthorne)

David Julian Hirsh (Ray Stein)

Christina Moore (Candy Sullivan)

Michael Vartan (Dr. Tom Wakefield)

Hannah Hodson (Camille Hawthorne)

Suleka Mathew (Bobbie Jackson)

Regie Michael Schultz