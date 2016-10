O.C., California Seelenverwandte

Kirsten feiert in Kürze ihren 40. Geburtstag. Seth und Sandy bereiten eine Überraschung für sie vor. Das Geburtstagskind selbst wartet jedoch mit einer Neuigkeit auf, die alles in den Schatten stellt. Taylor begibt sich in Therapie, um sich emotional von Ryan lösen zu können. Dieser gibt inzwischen vor, Taylor überhaupt nicht zu vermissen. Kaitlin ist über die heimliche Liebesaffäre ihrer Mutter verärgert. Damit diese ein Ende nimmt, versucht sie, Julie mit einem anderen Mann zu verkuppeln.