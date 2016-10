Die Nanny Sylvia, ein Ehemann ... und 'ne heiße Affäre!

Nachdem sich herausgestellt hat, dass Sylvia eine Affäre mit einem Arzt hat, hängt der Haussegen bei den Fines schief. Fran will die kaputte Ehe ihrer Eltern kitten und ermuntert ihren Vater, Sylvia wieder zurückzuerobern. Am Hochzeitstag geht das zerstrittene Paar gemeinsam mit Fran und Maxwell in ein romantisches Restaurant. Doch Frans Vater gelingt es nicht, die richtigen Worte für Sylvia zu finden.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)