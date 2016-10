The Millers Tasse mit Gesicht

Debbie und Adam schließen ihr Café. Sie haben aber schon eine neue Geschäftsidee - einen Food Truck! Die beiden sind Feuer und Flamme. Doch Carol ist von dem neuen Geschäftsmodell ihrer Tochter nicht so angetan und steckt mit ihren Zweifeln auch Debbie an. Und Kip versucht Nathans Narzissmus zu therapieren. Nathan erkennt, dass er Ray kein guter Freund war. Um es wieder gut zu machen, beschließt er einen Fotokalender zu basteln. Dafür will er in Rays Wohnung einbrechen, um heimlich Fotos zu besorgen.