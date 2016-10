Supernatural Identitätsverlust

Luzifer will Sam in den Wahnsinn treiben und quält ihn mit Schlafentzug, bis dieser einen Verkehrsunfall verursacht. Bei Sams Einlieferung ins Krankenhaus wird sofort eine Überstellung in die geschlossene Psychiatrie veranlasst. Dean versucht verzweifelt, seinen Bruder zu retten. Dean erfährt von einem Heiler namens Emanuel, der Sam helfen könnte. Als er dem Heiler gegenübersteht, traut er kaum seinen Augen.