96 Hours - Taken 2 ("Taken 2") Gnadenlos spannender Action-Thriller

Regisseur Olivier Megaton ('Transporter 3', 'Colombiana') jagt Action-Star Liam Neeson durch die atemberaubende Fortsetzung von Luc Bessons packender Story. Diesmal setzt Maggie Grace ("Lost") alles daran, ihre Eltern aus der Geiselhaft zu befreien.

Inhalt Eineinhalb Jahre ist es her, dass Ex-CIA-Agent Bryan Mills seine Tochter Kim aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler retten konnte. Ein Kurzbesuch in Istanbul wird der gesamten Familie nun zum Verhängnis. Gangsterboss Murad, Vater eines damals getöteten Verbrechers, sinnt nach blutiger Rache. Er nimmt Bryan und dessen Ehefrau Lenore in seine Gewalt und will sie nach Albanien entführen. Es bleiben 96 Stunden Zeit. Kim ist die letzte Hoffnung ihrer Eltern, doch auch Bryan will sich nicht geschlagen geben.

DARSTELLER Liam Neeson (Bryan Mills)

Maggie Grace (Kim)

Famke Janssen (Lenore)

Rade Serbedzija (Murad)

Luke Grimes (Jamie)

Leland Orser (Sam)

D.B. Sweeney (Bernie)

REGIE

Olivier Megaton

DREHBUCH

Luc Besson, Robert Mark Kamen

KAMERA

Romain Lacourbas

MUSIK

Nathaniel Méchaly

Vier Jahre nach dem Überraschungshit "96 Hours - Taken"(2008) hetzt Regisseur Olivier Megaton ("Colombiana") im Sequel "96 Hours - Taken 2" Ex-CIA-Agent Brian Mills, erneut dargestellt von Liam Neeson, auf eine atemlose Jagd quer durch Istanbul. Während Mills im ersten Teil der Reihe seine Tochter aus den Fängen albanischer Mädchenhändler befreien musste, gerät er nun selbst gemeinsam mit Ex-Frau Lenore (Famke Janssen) in die Hände rachsüchtiger Gangster. Nun liegt es an Tochter Kim (Maggie Grace - "Californication"), ihre Eltern aus der Gewalt ihrer Geiselnehmer zu befreien.

Wie bereits in Teil eins ist Luc Besson erneut als Produzent und Drehbuchautor Garant für jede Menge Action, spannende Verfolgungsjagden und knallharte Schießereien. Mills' albanischer Gegenspieler Murad wird vom kroatischen Schauspieler Rade Serbedzija (Prinz Kuragin aus der fünften Staffel von "Downton Abbey") verkörpert. Bei einem Produktionsbudget von $45 Millionen Dollar übertraf die Fortsetzung bei einem weltweiten Einspiel von über $376 Millionen Dollar sogar noch den ersten Teil. Trotz seiner zum Drehzeitpunkt 60 Jahre zeigt Liam Neeson keinerlei Verschleisserscheinungen und beweist seine Schlagkraft auch im dritten Teil der Reihe, "96 Hours - Taken 3", der im Jahre 2014 in unseren Kinos lief.