Maja und Willi hören zum ersten Mal davon, dass Zikaden tief im Erdboden heranwachsen. Natürlich sind die beiden sofort neugierig und möchten eine Zikade kennen lernen. Dabei geraten Maja und Willi prompt in Schwierigkeiten. Diesmal ist es ein Erdrutsch, der den Ausgang zum Zikadennest verschüttet hat. Was kann man dagegen tun? Ausgerechnet an diesem Tag soll das große Zikadenkonzert stattfinden und ihr neu gewonnener Freund soll bei diesem Konzert die erste Geige spielen.