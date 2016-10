1, 2 oder 3 Große Vögel

Bei Moderator Elton und Studiomaskottchen Piet Flosse dreht sich diesmal alles um das Thema große Vögel.

Elton ist in dieser Folge mit einem Korb in der Hand in der Fußgängerzone unterwegs und möchte von den Passanten wissen, wieso in einem Straußennest rund 30 Eier sind, obwohl eine Straußenhenne nur etwa acht Eier legt.

Reporterkind Leonie kommt der Eule ganz nah und erzählt über das Besondere dieser Greifvögel und warum sie ein besseres Gehör als andere Vögel besitzen.

Warum der Glockenreiher seine Flügel wie einen Schirm übers Wasser legt, was Pinguine machen, um besonders schnell vorwärts zu kommen und mit welchem Trick die japanischen Krähen die härteste Nuss knacken, darum geht es im Buzzer Quiz.

Gast Dr. Nina Schaller erzählt einiges über Strauße, die sie beobachtet hat z.B. wozu sie Flügel brauchen, obwohl sie gar nicht fliegen können?