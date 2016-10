Evan Allmächtig ("Evan Almighty") Turbulente Fortsetzung des Comedyhits

Star-Comedian Steve Carell wird von Gottvater Morgan Freeman höchstpersönlich beauftragt, die Arche Noah zu bauen. Nach 'Bruce Allmächtig' mit Jim Carrey, die zweite göttliche Komödie von Tom Shadyac.

Nach dem US-Comedyhit "Bruce Allmächtig" aus dem Jahre 2003 bekommt nach Jim Carrey nun Starkomiker Steve Carell ( 'Jungfrau (40), männlich, sucht...') irdischen Besuch von Himmelsvater Morgan Freeman.

ZUR STORY In "Bruce Allmächtig" war Nachrichtenmoderator Evan Baxter noch bemitleidenswertes Opfer von Jim Carreys überbordendern Faxen. In "Evan Allmächtig" ist Baxter nun zum Kongressabgeordneten aufgestiegen und zieht mit Frau (Lauren Graham - die Lorelei aus "Gilmore Girls") und Kids von Buffalo in eine schmucke Villa nach Huntsville, Virginia, in der Nähe von Washington D.C. Nun endlich an den Schalthebeln der Macht angelangt, will Evan nichts Geringeres als "die Welt verändern", weiß aber noch nicht genau wie. Da landet plötzlich eine riesige Kiste Werkzeuge vor seiner Haustür. Wenige Tage später bekommt Evan eine Mammutlieferung an Holzbrettern. Offensichtlich ein Wink des Herrn an Evan, endlich ans Werk zu gehen. Auch tauchen an unmöglichen Orten plötzlich Bibelsprüche auf. Als Morgan Allmächtig im weißen Segelpullover erscheint und ihm den Auftrag gibt, die Arche Noahs nachzubauen, glaubt Evan endgültig den Verstand verloren zu haben.

Doch als seine Haare nicht mehr aufhören zu sprießen, Tiere jeglicher Gattung ihm paarweise folgen und selbst Fische im Aquarium sich von ihm angezogen fühlen (Bild), nimmt Evan die göttliche Herausforderung an und wird zum Schiffsbauer. Denn Evan ist überzeugt, dass er die Menschheit vor einer großen Flut retten wird, die am 22. September eintreffen wird.

Bitte eintreten! Regisseur Tom Shadyac ("Im Zeichen der Libelle", "Patch Adams") setzt nach dem Kassenhit des Originals wieder ganz auf die Comedy-Künste seines Hauptdarstellers, diesmal Gesichtsakrobat Steve Carell und stellt ihm eine großartige Riege an Nebendarstellern zur Seite. Neben der stets bezaubernden, aber leider unterbeschäftigten Lauren Graham als Evans leidgeprüfte Ehefrau Joan trumpft John Goodman als gewichtiger Kongressabgeordneter Long auf, der für einen umweltzerstörerischen Gesetzesantrag um die Unterstützung von Baxer buhlt. Wanda Sykes ("Das Schwiegermonster") als Evans Assisstentin Rita kriegt wieder mal die besten One-Liners und der für seine Darstellung von Nelson Mandela in "Invictus" für einen Oscar nominierte Morgan Freeman zeigt erneut in seiner Rolle als Himmelsvater unendlich viel Geduld und Güte mit seinem widerspenstigen Schützling.

Kurzinhalt Nachrichtensprecher Evan Baxter wird zum Kongressabgeordneten gewählt und hofft nun, die Welt zu verändern. Leider schafft er es nicht einmal, ein Familienwochenende mit Frau Joan und den drei Söhnen Dylan, Jordan und Ryan unter Dach und Fach zu bringen. Gott nimmt Evans Bestreben wörtlich, erscheint ihm und erteilt höchstpersönlich den Auftrag, eine Arche zu bauen. Dem skrupellosen Kongressabgeordneten Long ist das medienwirksame Umweltschutzprojekt jedoch ein Dorn im Auge.

Steve Carell Der 53-jährige, aus Massachusetts stammende Schauspieler, zuletzt mit der Familienkomödie "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day" in den US-Kinos, hat seit seinem Erfolg in dem US-Remake des BBC-Hits "The Office" (2005-2013) einen einmaligen Senkrechtstart als Comedystar in Film und Fernsehen hingelegt. Im Jahre 2015 erhielt er seine erste Oscarnominierung für die Rolle des milliardenschweren Sponsors eines Wrestling-Teams im True-Life-Drama "Foxcatcher". ... mehr zu Steve Carell

DARSTELLER Steve Carell (Evan Baxter)

Morgan Freeman (Gott)

Lauren Graham (Joan Baxter)

Johnny Simmons (Dylan Baxter)

Graham Phillips (Jordan Baxter)

Jimmy Bennett (Ryan Baxter)

John Goodman (Kongressabgeordneter Long)

Wanda Sykes (Rita)

REGIE Tom Shadyac