Happy Endings Kickball

Alex meldet die Clique zum Spaß bei einem Kickball-Turnier an. Mit von der Partie ist auch Penny, die vor allem an dem Wettbewerb teilnimmt, um Männer kennenzulernen. Dave ist seit einem peinlichen Kickball-Vorfall gehemmt und spielt katastrophal schlecht. Aber auch Max fehlt jegliche Motivation. Doch da Jane aus Ehrgeiz bei einem anderen Team spielt, erwacht Alex' geschwisterliche Rivalität und sie spornt die Clique zu unerwarteten Leistungen an.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)