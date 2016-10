How I Met Your Mother Unter dem Tisch

Stella hat Ted am Tag der Hochzeit verlassen und ist zu ihrem Ex-Freund Tony zurückgekehrt. Der sitzengelassene Bräutigam scheint das traumatische Erlebnis allerdings überraschend gut zu verkraften: Schon am nächsten Abend betont Ted den anderen gegenüber, wie gut es ihm gehe. Doch als alle zusammen beschließen, essen zu gehen, ergeben sich erste Probleme: Ted offenbart seinen Freunden, dass er künftig jene Gegenden strikt meiden wird, in denen er Gefahr laufen könnte, Stella zu begegnen.