Binny und der Geist Rock around the Clock

Bodo wurde von Hubertus in einen Geist verwandelt. In seiner Not wendet er sich an Binny und Melchior und weiht sie in Hubertus' dunkle Machenschaften ein. Die zwei sind gezwungen, rasch zu handeln, wollen sie eine Katastrophe verhindern. Doch offenbar hat sich alles gegen sie verschworen. Als Hubertus verspricht, Melichor zu seinen Eltern zu bringen, wenn er ihm im Gegenzug die drei fehlenden Uhren überreicht, sieht es ganz danach aus, als ob Binnys Freund dem verlockenden Angebot tatsächlich nachgibt.