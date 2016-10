Teil 2

Die Schockwelle einer Explosion, der Flügelschlag des jagenden Wanderfalken, die harte Rechte einer Boxweltmeisterin - Phänomene, über die wir im Detail nur wenig wissen.



Wo Bewegung so schnell ist, dass sie sich unseren Augen entzieht, schlummert eine Welt, die uns verborgen bleibt. Doch nun offenbart sich uns auch dieses Geheimnis - das Zauberwort heißt „Superzeitlupe“, und der Schlüssel für diese Mikro-Welt der Zeit sind moderne Highspeed-Kameras. Diese machen Bewegungen sichtbar, die tausendmal schneller sind als unsere Augen. So entsteht ein vollkommen neues und faszinierendes Bild unserer Welt.



In der zweiten Folge tauchen wir ein in das unsichtbare Universum von Honigbienen und Wanderfalken. Sie „sehen“ ganz anders als wir Menschen und lassen uns das Gefühl von Zeit und Geschwindigkeit in einer neuen Dimension erleben. Doch es gibt auch Menschen, deren Bewegungen schneller sind als das Auge: Zum Beispiel die Schläge der Boxerin Susi Kentikian. Nicht ohne Grund ist sie mehrfache Weltmeisterin im Fliegengewicht: Sie schlägt mit dem atemberaubenden Tempo von unter 200 Millisekunden, schneller als das Auge einer Gegnerin wahrnehmen könnte!



Der Newton-Zweiteiler „Unsichtbare Welten“ entführt in eine faszinierende Welt von atemberaubender Ästhetik.



Ein Film von Luise Wagner/doc station

Bearbeitung: Birgit Peters

Moderation: Matthias Euba