Im Garten der Insekten geht alles drunter und drüber. Ein Sturm tobt. Maja und Willi suchen Schutz in einer Höhle und lernen dabei den Stinkkäfer kennen und auch die traurige Geschichte der Schneiderspinne, die in einer lauen Sommernacht eines ihrer langen Beine verloren hat. Ausgerechnet in die Höhle, in die sich Maja und Willi und ihre Freunde geflüchtet haben, verirrt sich eine Gottesanbeterin. Die Situation wird gefährlich, aber auch ein Stinkkäfer hat seine guten Seiten.