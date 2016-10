Oscarnominierung als Bester Animationsfilm

Basierend auf der Kinderbuchserie der britischen Autorin Cressida Cowell gelang den DreamWorks-Machern erneut ein tricktechnisch perfekter Animationonsknaller mit witzigen Drachenwettkämpfen, Fabeltier-Schlachten und einer berührenden Coming-of-Age-Story. Im Original ("How to train your Dragon 2") verliehen Stars wie Cate Blanchett, Gerard Butler, Kristen Wiig und Jonah Hill den Figuren ihre Stimme, in der deutschen Synchro sind u. a. Dominik Raacke und Emilia Schüle zu hören. Bei der Oscarverleihung im Jahre 2015 ging HTTYD mit einer Nominierung als Bester Animationsfilm ins Rennen, verlor jedoch gegen Konkurrent "Big Hero 6". Dafür gab es den Golden Globe in der Kategorie 'Best Animated Feature Film' und eine BAFTA-Nominierung.



Teil drei ist bereits in Planung und soll im Jahre 2018 in die Kinos kommen.