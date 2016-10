Die Natalee Holloway Story ("Natalee Holloway")

Die 18-jährige Natalee Holloway fliegt zusammen mit ihren Klassenkameraden auf die Insel Aruba, um das Ende ihrer Schulzeit zu feiern. Der geplante Ausflug endet jedoch in einer Tragödie: Kurz nachdem Natalee den sympathisch wirkenden Joran van der Sloot in einer Bar kennengelernt hat, verschwindet sie spurlos. Sofort reisen Natalees Mutter Beth und ihr zweiter Ehemann Jug an, um die Fahndung nach ihrer Tochter voranzutreiben. Die Suche wird für Beth jedoch mehr und mehr zum Albtraum.