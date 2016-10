Elephant Princess - Die Rettung von Manjipoor Die Barriere bröckelt

Diva hat Caleb in ihrer Gewalt gebracht und scheint nicht gewillt zu sein, ihn freizulassen. Die Hexe hofft, über Caleb die Möglichkeit zu erhalten, das Rätsel der Tempelruine zu lösen und so die Macht über beide Welten zu erlangen - Manjipoor und die Realität, in der Alex ein rundum zufriedenes Teenager-Dasein führt. Caleb ist schon sehr erschöpft und kann sich den Wünschen der Hexe kaum widersetzen. Fieberhaft arbeiten Alex und ihre Freunde daran, ihn vor Divas Einfluss zu beschützen.