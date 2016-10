The Big Bang Theory Sheldon und der Troll

Als sich Leonard mit Penny über seine Arbeit austauscht, kommt ihm plötzlich eine geniale Idee in den Sinn. Vorsichtig holt er Sheldons Rat ein, der überraschend positiv reagiert. Sheldon ist sogar so angetan von Leonards Einfall, dass er noch in derselben Nacht eine Theorie dazu entwickelt. Die Bemühungen der beiden münden schließlich in einem Aufsatz, den sie tags darauf im Internet veröffentlichen. Ihre Irritation ist dementsprechend groß, als sie mit ihren Ausführungen nicht nur Beifall ernten.