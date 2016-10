O.C., California Das Krafttier

Endlich beginnt Ryan um Taylor zu kämpfen. Doch es scheint zu spät. Sie will zu ihrem französischen Ex-Mann ziehen. Seth lässt sich auf das Wagnis ein, gemeinsam mit Ché auf einen spirituellen Selbstfindungstrip zu gehen. Er hofft, daraus Kraft für seine Beziehung mit Summer zu ziehen. Kaitlin kommt zu der Überzeugung, dass Will doch nicht so gut zu ihr passt wie zunächst angenommen.