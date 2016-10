Die Nanny Kalifornien, wir kommen!

Eines von Maxwells Stücken soll in Hollywood verfilmt werden. Maxwell will die Dreharbeiten vor Ort mitverfolgen und plant, mit seiner Familie nach Kalifornien zu ziehen. Fran besteht darauf, dass ihre Eltern mitkommen. Das hat ungeahnte Konsequenzen für das Familienleben.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)