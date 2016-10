Dr. Dani Santino - Spiel des Lebens Extremsport

Der Skateboard-Profi Tyler leidet an schlimmen Alpträumen, in denen es meist um Stürze aus großer Höhe geht. Dr. Dani Santino versucht mittels Hypnosetherapie, mehr zu erfahren. Unterdessen wird T. K. von der Stalkerin Charisse verfolgt. Es stellt sich jedoch heraus, dass diese nicht völlig grundlos davon überzeugt ist, dass T. K. der Vater ihres Kindes ist.

