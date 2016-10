Scrubs - Die Anfänger Meine Handy-Stimme

Als Carla zum zweiten Mal schwanger wird, will sie großes Aufsehen vermeiden. Daher nimmt sie Turk das Versprechen ab, nur eine einzige Person einzuweihen. Turks Wahl fällt auf J.D., da der nicht ahnt, dass sich sein Freund überraschend frei genommen hat. Aber nicht nur Turk, auch Elliot hat furchtbare Sehnsucht nach J.D. - und zwar so sehr, dass sie sich die Finger nach ihm wund telefoniert.



