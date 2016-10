Flashpoint - Das Spezialkommando Fremde Augen

Das Spezialkommando ist erstaunt, als es jemand schafft, sich in das topsichere Computersystem zu hacken und Live-Bilder eines Truck-Diebstahls auf einem Parkplatz einzuspielen. Dank der Hilfe des Unbekannten kann das Team die Verbrecherbande schnappen. Inzwischen gelingt es Spike, die Identität des Hackers herauszufinden. Stuart wollte mit seiner Aktion ein Mädchen, das er liebt, retten. Er ahnt noch nicht, wie sehr ihr Leben stattdessen erst recht in Gefahr ist.



