Wie tickst Du? Rettet das Schnitzel! Mit G√ľnther Lainer

In Folge zwei nimmt sich Kabarettist und "Was gibt es Neues"-Mitglied Günther Lainer den Essensgewohnheiten der heimischen Bevölkerung an und gibt als Devise aus: Rettet das Schnitzel!

Denn Günther Lainer sorgt sich um Österreich. Veganer, Vegetarier, immer weniger Fleisch. Wenn der Trend zur fleischlosen Kost in Österreich anhält, gibt es ab dem Jahr 2163 keine Fleischesser mehr im Land. Das findet der stattliche Genießer bedrohlich. Allein, er glaubt der Statistik nicht und hält sich selbst für den durchschnittlichen Österreicher, wenn's ums Essen geht. Und auf seiner Reise wird schnell klar - in Österreich ist tatsächlich nur eines wichtig: dass' schmeckt! Als Kalorienweltmeister werden wir zwar immer dicker, kaufen aber trotzdem keine größeren Kleidergrößen. Das führt zu unschönen Szenen. Und wir essen schneller als alle anderen. Und am liebsten zuhause. Gesunden Ernährungstrends stehen wir in der Regel skeptisch gegenüber. Da hilft nur der Selbstversuch. Lainer möchte sich vegan ernähren und landet prompt bei einer durch und durch österreichischen Veranstaltung: Im Bierzelt.