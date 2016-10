Undercover Boss

Blaguss

Thomas Blaguss, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens Blaguss Reisen, geht auf Undercover Mission. Getarnt als Praktikant erlebt der Boss, was es bedeutet, wenn die Mitarbeiter bestimmen, wo es lang geht.

Der erste Arbeitstag beginnt gleich mit der Königsklasse: dem Busfahren. Den Bus-Führerschein hat Undercover Boss Thomas, aber kaum Praxis. Aber Lehrmeister Devat wird's schon richten. Oder doch nicht?

Mitarbeiterin Magdalena nimmt den Boss am Vienna International Busterminal unter ihre Fittiche. Und es kommt prompt zum Eklat.

Philipp versorgt als Busbegleiter Touristen mit Tickets, Kopfhörern und guter Laune. Bei all dem darf ihm der Undercover Boss helfen. Klingt einfach, doch er bemerkt einige Fehler im System.

Mit Mohamed darf Undercover Boss Thomas in der Blaguss-Bus-Werkstatt arbeiten und scheitert beinahe am Ölwechsel. Schwarz von Kopf bis Fuß endet die Aufgabe in einem Kleidungswechsel.