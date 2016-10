Der letzte Bulle Nagel ins Herz

Mick ist wieder in Amt und Würden. Und gleich bekommt er es mit einem kniffligen Fall zu tun: Ein unbekannter Täter jagt dem Privatdetektiv Jan Schreck einen neun Zentimeter langen Nagel ins Herz - mit einem Druckluftnagelgerät. Die Tatwaffe wird an Bord eines gestohlenen Lieferfahrzeugs gefunden...

Im Bild: Wer hat in Robin-Hood-Manier inkognito die Ladung der gestohlenen Paketfahrzeuge an die Insassen eines Seniorenheims verschenkt? Heimleiterin Opczykowski (Hanna Schmidt, l.) zeigt Mick (Henning Baum, 2.v.l.) und Andreas (Maximilian Grill, r.) den riesigen 3D-Flachbildschirm, der die Senioren in Begeisterung versetzt hat(c)ORF/Sevenone