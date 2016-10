Stepfather ("The Stepfather")

Packender Thriller mit Dylan Walsh ('Nip/Tuck', 'Unforgettable'), der sich zunächst als idealer Stiefvater präsentiert, in einer stürmischen Nacht die schlimmsten Befürchtungen seiner neuen Familie jedoch bei weitem übertrifft. Spannung bis zur letzten Minute!



Als Michael nach einem Jahr auf der Militärakademie nach Hause kommt, wird er vor vollendete Tatsachen gestellt. Seine Mutter Susan hat einen neuen Mann an ihrer Seite. David scheint zwar zunächst der perfekte Stiefvater zu sein, doch Michael hat seine Zweifel. Obwohl auch seine Freundin Kelly seine Bedenken für übertrieben hält, ist sein Misstrauen berechtigt. Bei den Nachforschungen in Davids Vergangenheit kommt Michael einem grausamen Geheimnis auf die Spur. Sein Stiefvater scheint ein skrupelloser Mörder zu sein.

(In Stereo Surround-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)