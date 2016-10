How I Met Your Mother Ich liebe New Jersey

Ted ist zwischen Stella und seinen Freunden hin- und hergerissen. Notgedrungen pendelt er zwischen New York und New Jersey und kommt dadurch ständig zu spät, wenn irgendetwas Aufregendes passiert. Um seine Freunde wieder öfter zu Gesicht zu bekommen, lädt er sie ein, einen Samstagabend mit ihm und Stella in New Jersey zu verbringen. Wenig begeistert macht sich die Truppe auf den Weg. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Sarah Chalke (Stella Zinman)

Regie Pamela Fryman