Two and a Half Men Der Resteverwerter der Liebe

Alan ist am Boden zerstört, als er Lyndsey nicht zurückgewinnen kann. In seiner Not sucht er Trost bei Judith - und so kommt es, wie es kommen muss: Nach einer großen Menge Alkohol beschließen die zwei, es erneut miteinander zu versuchen. Walden ist alles andere als erfreut, dass Alan ausgerechnet jene Frau wieder heiraten will, die ihn all die Jahre so abschätzig behandelt hat. Beiläufig gibt er Judith zu verstehen, welche Rolle sie in Alans Leben tatsächlich einnimmt. Sie ist bloß die Lückenbüßerin.