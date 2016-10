Malcolm mittendrin Immer wieder Sonntag

Lois hat die Grippe. In ihrem Fieberwahn verwechselt sie die Wochentage und glaubt, es sei noch immer Sonntag. Malcolm, Reese und Dewey nützen die Gunst der Stunde und schwänzen die Schule. Dies trifft sich gut für Francis. Im Laufe des Tages soll ein Brief von der Akademie eintrudeln. Er hat sich wieder einmal etwas zu Schulden kommen lassen. Seine Brüder sollen den Brief abfangen.