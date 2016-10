Wickie und die starken Männer 3D Auf dem Holzweg

In Flake werden massenhaft Flaschen aus Vogelkirschbaumholz angespült. In ihnen befinden sich Hilferufe eines verzweifelten Mädchens, das folglich nur auf der Insel der Vogelkirschbäume gestrandet sein kann. Die Wikinger haben keine Lust, das Mädchen aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Doch Ylva drängt sie dazu, keine Zeit mehr zu verschwenden und endlich loszufahren. Die Männer machen sich ans Werk - ohne die Falle zu wittern, in die sie blindlings schlittern.