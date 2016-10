Reiseckers Reisen Wachau (Niederösterreich)

Michael Reisecker bereist in dieser Folge die Wachau an der Donau. Bei einer urigen Tankstelle in Oberansbach trifft er auf einen Marillen-Bauern und folgt ihm zu seinem Obstgarten. In Unterloiben entdeckt er hinter einer Hochwassermauer ein kleines Garten-Paradies, besucht im ehemaligen Kloster Schönbühel einen Meridian-Heiler und begleitet kreative Jugendliche in Spitz an der Donau zum "Roten Tor".