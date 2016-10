Mistresses Unmoralische Angebote

Nach Harrys Auszug fehlt Savi der Mann im Haus. Widerstrebend nimmt sie Doms Hilfe an, bereut ihre Bequemlichkeit aber bald. Nicht ohne Hintergedanken spielt derweil auch Richard für April den Beschützer, als diese von Paul belästigt wird. Zum Dank hofft Richard, bald mehr als nur Aprils guter Kumpel zu sein. Karen ist frustriert, weil sie von Savis Kanzlei des Mordes an Tom bezichtigt wird. Um einem Interessenskonflikt zu vermeiden, lehnt Savi es allerdings ab, Karen aus der Patsche zu helfen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)