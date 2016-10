Shameless Wasserspiele

Jody beginnt Karen immer mehr zu nerven. Karen wendet sich deshalb mit ihren Problemen an Lip. Lip bietet ihr an, einen Ehevertrag aufzusetzen, damit sie sich von Jody scheiden lassen kann, ohne das Erbe ihres Vaters teilen zu müssen. In der Zwischenzeit nimmt Franks Mutter ihn immer mehr unter Beschlag. Um sie loszuwerden, sucht Frank Unterstützung bei Fiona. Die will aber zunächst nichts davon wissen. Doch dann fliegt ein Meth Labor in ihrem Keller in die Luft.