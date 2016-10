Michael Reisecker bereist in dieser Folge die WACHAU an der Donau. Das idyllische Flusstal ist seit dem Jahr 2000 Weltkulturerbe-Region und als sonnenverwöhntes Weinbaugebiet auch ein beliebtes Ausflugsziel in Niederösterreich.

Der Filmemacher mit der Brillenkamera kostet eine Marille nach der anderen und erfährt dabei so manch Interessantes über die Früchte, aber auch über das Leben an sich.



In Unterloiben weckt eine massive Hochwassermauer am Straßenrand Reiseckers Neugier. Im Garten dahinter trifft er auf die Hausbesitzerin, die ihn über das Für und Wider des Hochwasserschutzes aufklärt und auch erzählt, wie ihre Freude über ihr Garten-Paradies schon von so manchem Hochwasser getrübt wurde.