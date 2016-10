Die Detektive Der Selbstmordjob

Taxiunternehmer Bogdan Markovics leidet an Lungenkrebs und würde seinem Leben gerne ein Ende bereiten. Allerdings fehlt ihm jegliches Talent zum Selbstmord. Nach etlichen gescheiterten Versuchen bietet er Ronnie und Felix 150.000 Euro um ihn umzubringen.



Obwohl die Brüder sein Angebot ausschlagen, wird Bogdan am nächsten Tag tot aufgefunden - und von Ronnie fehlt jede Spur. Felix zweifelt an seinem Bruder, jedoch ist ihm klar, dass er der Einzige ist, der seine Unschuld beweisen kann. Wo ist Ronnie? Und wer hat Bogdan umgebracht?