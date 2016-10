Die Simpsons Wunder gibt es immer wieder

Ned trauert noch immer um seine Maud. Als Homer und Marge Mauds Entwurf eines Vergnügungsparks entdecken, setzt Ned die Idee um. Hauptattraktion des Parks ist eine überlebensgroße Statue der Verstorbenen. Jeder der sich davor stellt, fällt in Trance. Zunächst glaubt man an ein Wunder. Bald zeigt sich, dass ein Leck in einer Gasleitung die Besucher in diesen Zustand versetzt.