The Big Bang Theory Festgehalt statt Taschengeld

Weil Penny einen Dienstwagen bekommen hat, braucht sie ihr eigenes Auto nicht mehr und verkauft es. Den Erlös will sie Leonard geben, schließlich hat er ihr den Wagen einst gekauft. Als Leonard dankend ablehnt, glaubt Penny, ihm geht ihre neue Selbstständigkeit gegen den Strich. Indes beschließen Sheldon und Raj, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen, das in einem stillgelegten Bergwerk stattfindet. Um herauszufinden, ob sie der Situation unter Tage gewachsen sind, begeben sich die zwei in den Heizungskeller.