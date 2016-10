Malcolm mittendrin Der Killer-Roboter

Als Francis an einer Blinddarmentzündung leidet, macht sich Lois sofort auf den Weg in die Militärakademie. Francis ist überrascht. Statt der gewohnten Boshaftigkeit schlägt ihm plötzlich mütterliche Fürsorge entgegen. Malcolm möchte gemeinsam mit seinen Freunden aus der Begabten-Klasse einen Killer-Roboter bauen. Der gelangweilte Hal tritt in Konkurrenzkampf mit den Jungs. Auch er baut eine Monster-Maschine.